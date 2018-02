Gerusalemme, Santo Sepolcro esentasse

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 FEB - "La Chiesa del Santo Sepolcro e gli altri luoghi di preghiere delle Chiese sono esenti da tasse municipali. In merito non c'è alcun cambiamento e così continuerà ad essere". Questa la risposta del sindaco di Gerusalemme Nir Barkat alla chiusura del luogo santo cristiano della città. "Ma sembra forse ragionevole che aree commerciali come alberghi, sale di ricevimento e altri affari siano esenti da tasse municipali per il solo fatto - ha aggiunto - di essere di proprietà delle Chiese? Perché l'albergo Mamilla le paga e il Notre Dame che gli sta di fronte deve essere esentato?".