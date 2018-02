85% bimbi siriani in Giordania è povero

AMMAN, 25 FEB - L'85% dei bambini siriani rifugiati in Giordania vive in povertà, il 38% non va a scuola e circa la metà di quelli che hanno meno di cinque anni non ha accesso ad adeguati servizi sanitari: è quanto emerge da un sondaggio dell'Unicef pubblicato oggi e basato sulle risposte da parte di centinaia di famiglie tra i 660mila rifugiati nel Paese. Dal 2011 a oggi, sottolinea lo studio, circa 5,5 milioni di siriani sono fuggiti a causa della guerra e gran parte di loro hanno trovato rifugio in Paesi vicini - come appunto la Giordania - dove però stentano a sopravvivere. I risultati del sondaggio dimostrano che per i piccoli rifugiati siriani è più difficile oggi avere accesso "ai loro bisogni minimi di base", ha detto il rappresentante dell'Unicef in Giordania Robert Jenkins, secondo il quale i Paesi donatori dovrebbero fare di più.