Siria: nessuna vittima da sì a tregua

BEIRUT, 25 FEB - Non si segnalano vittime in Siria da quando, ieri sera, è stata adottata dal Consiglio di sicurezza dell'Onu una risoluzione per una tregua umanitaria di 30 giorni. Lo segnala l'Osservatorio nazionale per i diritti umani che monitora il conflitto siriano. Gli attivisti parlano di poche violazioni, inclusi alcuni scontri, a sud della regione di Ghuta, dove solo nell'ultima settimana oltre 500 persone sono morte sotto i bombardamenti governativi. Gli ultimi due raid aerei risalgono a ieri sera poco dopo l'approvazione della risoluzione. "E' stata la notte più calma da domenica scorsa", ha detto Rami Abdurrahaman direttore dell'Osservatorio basato a Londra.