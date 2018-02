Afghanistan: nuova forza militare Usa

KABUL, 25 FEB - I vertici di una nuova unità costituita dall'esercito americano per assistere nei conflitti forze militari straniere amiche sono giunti in questi giorni a Kabul e saranno subito inviati in avamposti dove militari e polizia afghani sono impegnati contro l'insorgenza dei talebani e dell'Isis. Lo riferisce la tv Tolo. L'emittente cita il portale Military.com per precisare che la nuova unità della 'Brigata di assistenza alle forze di sicurezza' (Sfab) dispiegata in Afghanistan sarà composta da 800 membri e che la sua attività significherà il ritorno delle forze statunitensi, dopo molti anni, in prima linea sul territorio afghano. Fino a poco tempo fa le truppe Usa svolgevano un'attività di consulenza ed assistenza per i vertici militari afghani, ma ora con la nuova strategia messa a punto dal presidente Donald Trump, questo lavoro sarà sviluppato direttamente sul campo di battaglia. I circa 800 membri della nuova forza americana giungeranno nelle prossime settimane.