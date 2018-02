Cina:abolire limite 2 mandati presidenza

PECHINO, 25 FEB - Xi Jinping potrebbe restare alla presidenza della Cina anche dopo il secondo quinquennio che dovrebbe partire a marzo con l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale del popolo. Il Comitato centrale del Partito comunista cinese ha proposto di rimuovere dalla Costituzione l'espressione secondo cui il presidente e il vice presidente della Repubblica Popolare cinese "possono servire per non più di due mandati consecutivi", secondo quanto riporta l'agenzia Nuova Cina sulle modifiche costituzionali in agenda della sessione parlamentare.