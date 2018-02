Presidente Messico rinuncia visita Trump

NEW YORK, 25 FEB - Il presidente del Messico, Enrique Pena Nieto, accantona i piani per una visita alla Casa Bianca: una decisione seguita ad un teso colloquio telefonico con il presidente Donald Trump terminato con una impasse sul muro al confine. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali gli staff dei due presidenti stavano lavorando a una visita di Pena Nieto nelle prossime settimane. I piani però sono saltati a causa della telefonata di 50 minuti dello scorso 20 febbraio, durante la quale Trump avrebbe affermato di non essere disposto a dire pubblicamente che il Messico non avrebbe pagato per il muro. Secondo quanto riferito da fonti messicane, Trump avrebbe perso il controllo durante la telefonata. Fonti americane, tuttavia, smorzano i toni, descrivendo un presidente frustrato ed esasperato di fronte a quella che ritiene una irragionevole richiesta di Pena Nieto.