Morta star di Bollywood Sridevi

NEW DELHI, 25 FEB - L'attrice indiana Sridevi, regina di Bollywood negli anni Ottanta e Novanta, è morta ieri a Dubai - all'età di 54 anni - in seguito a un infarto. Lo ha reso noto il fratello, Sanjay Kapoor, all'Indian Express online. Nella sua lunga carriera Sridevi si era guadagnata l'ammirazione di milioni di fan ed era considerata sia dal pubblico sia dalla critica la prima superstar donna nel settore cinematografico indiano dominato da uomini. Tra i suoi film più noti ci sono Chandni, Mr. India e Lamhe. Anche il mondo della politica si è unito alle condoglianze espresse dal mondo dello spettacolo, a partire dal premier Narendra Modi che si è detto "rattristato" per la scomparsa dell'attrice.