Migranti: Unhcr, 1.000 evacuati da Libia

ROMA, 15 FEB - Da novembre, l'Unhcr ha evacuato dalla Libia 1.084 rifugiati e sta individuando per loro soluzioni durature in Paesi terzi. Lo rende noto una nota dell'agenzia Onu per i rifugiati. Martedì un volo ha portato 128 rifugiati da Tripoli a Niamey, in Niger, e ieri, con un secondo volo sono arrivati a Roma da Tripoli 150 rifugiati. "Entro la fine del 2018 speriamo di evacuarne almeno altri mille", afferma Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo centrale. Tra i 150 rifugiati arrivati a Roma, ci sono anche donne e bambini. Si tratta della seconda evacuazione dalla Libia direttamente in Italia per un totale di 312 rifugiati.