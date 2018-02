Spazio: Trump vuole privatizzare Iss

WASHINGTON, 12 FEB - Trump vuole "privatizzare" la sua parte di Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo rivela il Wp, dopo aver acquisito documenti interni della Nasa. La Casa Bianca intende mettere fine ai finanziamenti federali per l'Iss nel 2025 e creare le condizioni perche' un'azienda privata erediti oneri e capacita' gestionali. A questo scopo nella sua proposta di budget per il 2019 che verra' presentata domani chiede 150 milioni di dollari. Un piano che probabilmente incontrera' una forte opposizione, soprattutto perche' finora gli Usa hanno speso circa 100 mld di dollari. E perche' l'Iss e' stata costruita per la scienza e l'esplorazione umana, non per cercare profitti. "La decisione di mettere fine al sostegno federale alla Iss nel 2025 non significa che la piattaforma stessa sara' messa fuori orbita in quel momento, e' possibile che l'industria possa continuare ad operare certi elementi o capacita' della Iss come parte di una futura piattaforma commerciale", si legge in un documento Nasa.