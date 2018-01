Polonia: Ue, premier vedrà Juncker il 9

BRUXELLES, 3 GEN - Il premier della Polonia verrà a a Bruxelles il 9 gennaio per incontrare il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker un "buon segno" per "trovare una soluzione comune" alla procedura aperta per la violazione dello stato di diritto lo scorso 20 dicembre. Lo ha annunciato una portavoce dell'esecutivo comunitario. "La sua visita è stata confermata per il 9 gennaio", ha detto la portavoce, "la Commissione è per il dialogo" e questo "è lo spirito con cui lavoriamo, parliamo con gli altri più che degli altri". Allo stesso tempo la posizione di Bruxelles secondo cui la riforma del sistema giudiziario polacco viola le regole dello stato di diritto "resta la stessa". Ma, ha sottolineato la portavoce, "l'offerta del presidente Juncker di discutere per trovare una soluzione comune è stata accettata dal premier polacco perché verrà il 9", quindi "questa è la prossima tappa, un buon segno della volontà di continuare le discussioni su questo tema".