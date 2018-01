Gaza: razzo sparato verso il Neghev

(ANSAmed) - TEL AVIV, 1 GEN - Un razzo sparato dalla striscia di Gaza è esploso stasera in una zona aperta del Neghev occidentale. Lo ha riferito il portavoce militare secondo cui non si segnalano vittime. Fonti locali aggiungono che nei villaggi israeliani di frontiera le sirene di allarme non sono risuonate. Ieri il ministro della difesa Avigdor Lieberman aveva attribuito all'Iran e a Hamas la responsabilità del deterioramento della situazione lungo la linea di demarcazione fra Israele e la striscia di Gaza. (ANSAmed).