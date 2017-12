Assad a imam, pregare per la pioggia

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 DIC - Il presidente siriano Bashar al Assad ha emesso una direttiva a tutti gli imam che dirigono le celebrazioni religiose comunitarie del venerdì, giorno festivo nella settimana islamica, di rivolgere una preghiera per la pioggia in un periodo di perdurante siccità nel paese e in tutto il Medio Oriente. Secondo l'agenzia governativa Sana, la direttiva presidenziale viene in un momento in cui i campi agricoli soffrono dell'assenza delle attese piogge invernali. Un analogo rito si è svolto ieri a Gerusalemme, dove il ministro dell'agricoltura di Israele - arcinemico della Siria - ha partecipato alla preghiera per la pioggia rivolta dai fedeli e dagli uomini di religione al Muro del Pianto nella parte antica della città.