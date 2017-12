Rubato Gesù Bambino da Grand'Place

BRUXELLES, 29 DIC - Vuota. Così questa mattina è stata ritrovata la mangiatoia del presepio della Grand'Place di Bruxelles. Gesù Bambino è stato rubato, con un buco fatto nella rete di protezione della costruzione in dimensioni reali che ogni anno occupa la piazza più celebre della città insieme a un grande albero di Natale. La polizia ha subito aperto un'inchiesta, ma per ora non sa se si tratti di semplice vandalismo (non sono stati lasciati messaggi) o di una rivendicazione politica di qualche tipo. Non è infatti la prima volta che la statuina del Bambinello viene 'rapita' a Bruxelles. Era già successo nel 2014, quando un gruppo di attivisti anarchici, travestiti da guardie di sicurezza, si erano infiltrati e lo avevano sottratto per protestare contro le politiche antisociali del governo di destra di Charles Michel, che è tuttora l'attuale premier e di cui diversi provvedimenti, nonché il ministro per le politiche migratorie Theo Francken, sono al momento sotto tiro.