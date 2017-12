Cina a Trump, report non accurato

PECHINO, 29 DIC - Il report su vendita e trasbordo di petrolio da una nave cinese a una nordcoreana, denunciato dal presidente americano Donald Trump come esempio di mancata collaborazione di Pechino nell'attuazione delle sanzioni contro Pyongyang, "non è accurato". E' la risposta della Cina affidata alla portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, secondo cui Pechino non permetterà mai alle compagnie nazionali di "violare le risoluzioni dell'Onu".