Trumo attacca Cina, greggio a Pyongyang

NEW YORK, 28 DIC - Donald Trump attacca la Cina su Twitter, accusandola di continuare a sostenere il regime di Pyongyang. "Colti in flagrante. Sono molto deluso - scrive il presidente americano - che la Cina stia permettendo che il petrolio arrivi in Corea del Nord. Non ci sarà mai una soluzione amichevole se questo continua a succedere".