Birmania: scarcerati due reporter

BANGKOK, 28 DIC - Sono state lasciate cadere oggi in Birmania le accuse contro due giornalisti freelance stranieri, il loro autista e il loro interprete relative all'aver fatto volare illegalmente un drone sopra il Parlamento nella capitale Naypyitaw lo scorso ottobre. I quattro saranno rimessi in libertà il 5 gennaio. Lau Hon Meng, di Singapore, e Mok Choy Lin (malese) erano in detenzione da due mesi assieme ai loro collaboratori birmani con i quali stavano realizzando un servizio per la tv turca Trt. Il fatto che la Turchia ha aspramente criticato il governo birmano per la crisi umanitaria che ha portato 650mila musulmani di etnia Rohingya a scappare dallo stato birmano Rakhine in Bangladesh aveva probabilmente contribuito alla severità delle autorità contro i due giornalisti. In un altro caso che vede coinvolti due giornalisti birmani della Reuters, arrestati a inizio mese per essere entrati in possesso di un documento ufficiale relativo proprio alla situazione nel Rakhine, la loro detenzione è stata estesa di 15 giorni