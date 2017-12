Alabama, Moore fa ricorso contro voto

MONTGOMERY, 27 DIC - Il repubblicano Roy Moore ha fatto causa contro l'esito delle elezioni in Alabama vinte dal democratico Doug Jones lo scorso 12 dicembre chiedendo l'apertura di un'indagine per frode. Il ricorso è stato presentato ieri sera a poche ore dall'ufficializzazione del risultato del voto prevista oggi. Il segretario di Stato dell'Alabama, John Merrill, ha già assicurato che Jones sarà proclamato vincitore come previsto perché finora non è stata riscontrata alcuna prova di brogli. La sconfitta di Moore in Alabama, dove un democratico ha conquistato un seggio al Senato dopo 25 anni, è stato un duro colpo per i repubblicani. Dopo averlo sostenuto il presidente Donald Trump ha invitato l'ex giudice repubblicano, che era stato accusato di molestie durante la campagna, ad ammettere la sconfitta.