Germania: nave turisti urta pilastro

BERLINO, 27 DIC - Una nave turistica ha urtato ieri sera un pilastro di un ponte autostradale sul fiume Reno vicino Duisburg, in Germania, e 27 persone sono rimaste ferite. I passeggeri dello Swiss Crystal hanno proseguito la crociera verso verso l' Olanda a bordo di un'altra imbarcazione. La polizia ha riferito che le quattro persone con ferite più gravi sono state dimesse dagli ospedali in mattinata. Il ponte è stato chiuso per precauzione per consentire una verifica di agibilità da parte degli ingegneri tecnici. A bordo della Swiss Crystal c'erano 130 passeggeri e 26 membri dell'equipaggio.