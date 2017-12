Erdogan in visita a Tunisi

(ANSAmed) - TUNISI, 27 DIC - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, è da ieri sera in visita ufficiale a Tunisi, su invito del suo omologo tunisino, Beji Caid Essebsi. La Tunisia è l'ultima tappa di un tour africano che lo ha portato prima in Sudan, poi in Ciad. Erdogan è giunto a Tunisi accompagnato dalla moglie, dal capo di Stato Maggiore, Hulusi Akar, e da una nutrita delegazione governativa composta tra gli altri, dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu, e quello dell'Economia, Nihat Zeybekci. La visita rientra nell'ambito della volontà comune dei due Paesi di "promuovere la cooperazione bilaterale e consacrare la concertazione politica" tra Tunisia e Turchia, ha reso noto un comunicato della presidenza tunisina. La visita sarà inoltre l'opportunità di esaminare questioni di interesse comune. Erdogan vedrà a Tunisi oltre ad Essebsi, il presidente del parlamento, Mohamed Ennaceur ed il premier del governo di unità nazionale, Youssef Chahed.