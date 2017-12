Catalogna: entro 30 via rinforzi polizia

ROMA, 26 DIC - Il Governo spagnolo, attraverso il ministero dell'Interno, ha dato istruzioni per porre progressivamente fine - a partire da oggi fino a sabato - allo schieramento di rinforzi di Polizia e Guardia Civil inviati in Catalogna Prima del referendum per far fronte alla sfida indipendentista. Lo riferisce edizione online di LaVanguardia. Al più tardi il 30 dicembre le due navi ancora ancorate a Barcellona per alloggiare gli agenti inviati da Madrid dovranno salpare. A quel punto l'operazione Copernico - un dispositivo senza precedenti che ha coinvolto fino a 20.000 truppe, secondo fonti non ufficiali - potrà dirsi pertanto completata.