Israele, Lorde annulla concerto

(ANSAmed) - ROMA, 26 DIC - La popstar neozelandese Lorde ha cancellato il suo concerto in Israele, previsto per il 5 giugno, dopo aver subito critiche dai fan e pressioni da parte del movimento per il boicottaggio di Israele Bds. Lo scrive Haaretz. Il Palestine Info Center, un sito vicino ad Hamas, ha lodato il gesto di Lorde su Twitter. Ma altri hanno condannato la decisione, affermando che Lorde si è esibita due volta a Mosca, definita responsabile di stragi in Siria. Lorde aveva suscitato le proteste di molti fan dopo l'annuncio che il suo tour mondiale 'Melodrama' si sarebbe concluso proprio a Tel Aviv. Haaretz ricorda che numerosi artisti hanno dato il loro sostegno al movimento Boycott, Divestment and Sanctions (Bds), tra cui Brian Eno, Roger Waters, gli scrittori Arundhati Roy e Eduardo Galeano e il regista Ken Loach. Le richieste del movimento non hanno invece avuto effetto sui Radiohead, che a luglio si sono esibiti a Tel Aviv.