Messico,fece uccidere reporter,arrestato

CITTA' DEL MESSICO, 25 DIC - Le autorità messicane hanno annunciato di aver arrestato il mandante dell'omicidio della giornalista Miroslava Breach, assassinata con otto colpi di pistola mentre usciva da suo garage la mattina del 23 marzo scorso. Secondo la Commissione nazionale per la sicurezza l'uomo, 43 anni, arrestato con altre due persone a Bacobampo nello stato di Sonora, fu l'"ideatore" dell'assassinio, avvenuto a Chihuahua City. Si tratterebbe del capo di una gang presente negli stati di Sonora e Chihuahua. Breach era la corrispondente per il quotidiano la Jornada. Almeno 10 giornalisti sono stati uccisi in Messico dall'inizio del 2017, facendone una delle nazioni più pericolose dove esercitare la professione.