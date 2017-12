Trump parla di Santa Claus con bambini

PALM BEACH - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania Trump stanno rispondendo in queste ore alle domande di bambini che vogliono sapere dove sia Santa Claus nel suo viaggio intorno al mondo per portare i doni di Natale. Il programma di intrattenimento natalizio viene organizzato ogni anno dal 1955 alla vigilia di Natale dal North American Aerospace Defense Command (NORAD). Trump e Melania hanno ricevuto le chiamate su due apparecchi distinti uno dall'altro nel salotto della loro casa in Florida dove stanno trascorrendo le vacanze di Natale.