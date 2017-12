Filippine,fiamme in Mall,si temono morti

DAVAO (FILIPPINE), 24 DIC - Paura nelle Filippine per l'incendio divampato in un centro commerciale a Davao, nel sud del Paese, colpito in questi giorni dal passaggio della tempesta tropicale Tembin. Una vittima è stata recuperata nel Mall, mentre ci sono "zero" speranze di trovare vive le altre 36 persone intrappolate nell'edificio. Lo hanno riferito alcuni funzionari locali del governo. Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte e alti Prelati Cattolici si sono recati sul posto per incontrare i parenti delle persone prigioniere dell'incendio. La marketing manager del centro commerciale, Janna Abdullah Mutalib, ha detto che le fiamme si sono sprigionate al terzo piano del complesso, dove vengono esposti per la vendita vestiti, elettrodomestici e mobili, dopo che il passaggio della tempesta ha investito alcune zone della città.