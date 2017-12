Usa: ex marine preparava attacco Natale

NEW YORK, 22 DIC - Arrestato un ex marine negli Usa con l'accusa di voler organizzare un attentato suicida nel nome dell'Isis a San Francisco nel giorno di Natale. Obiettivo di Everitt Aaron Jameson era un'area molto affollata che gli investigatori però non hanno identificato. I capi di accusa contro di lui sono quello di sostegno al terrorismo e di aver fornito risorse a un'organizzazione terroristica straniera, intrattenendo rapporti con gruppi vicini all'Isis anche via Facebook. "Sono pronto a morire", avrebbe rivelato l'uomo a un agente sotto copertura che ha smascherato il suo piano criminale che avrebbe dovuto portare a termine con un'automobile e alcune armi da fuoco.