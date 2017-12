Incidente ferroviario in Spagna, feriti

MADRID, 22, DIC - Un incidente ferroviario nella stazione di Alcala de Henares vicino a Madrid ha provocato 45 feriti, due dei quali gravi. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza spagnoli. Il treno locale, che si muoveva a velocità ridotta, non si è fermato ed ha urtato una barriera al termine di un binario. Le cause dell'incidente per ora non sono note.