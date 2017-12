Rajoy non accetta incontro Puigdemont

MADRID, 22 DIC - Il premier spagnolo Mariano Rajoy non ha raccolto oggi la proposta di Carles Puigdemont per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. Interrogato dai cronisti al riguardo Rajoy ha risposto "io dovrei incontrare Ines Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni". Ciudadanos è arrivato primo ieri ma i partiti indipendentisti hanno la maggioranza assoluta nel Parlament. Rajoy si è detto pronto ad avviare una "nuova tappa" di "dialogo" con il governo che sarà formato in Catalogna dopo le elezioni di ieri, sempre "nel rispetto della legge". Le elezioni che di ieri "richiedono un nuovo inizio. Si è aperta una finestra di opportunità, sono fiducioso. Il governo spagnolo fornirà la sua volontà di dialogo costruttivo, aperto, realista, sempre nel contesto della legge, e offrirà una mano tesa al governo catalano per risolvere i problemi, per migliorare il benessere e la ricchezza dei catalani", ha detto.