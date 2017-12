Perù: niente impeachment per Kuczynski

LIMA, 22 DIC - Il parlamento peruviano ha respinto la notte scorsa con otto voti di scarto una richiesta di impeachment contro il presidente peruviano Pedro Pablo Kuczynski. Il procedimento era stato avviato il 15 dicembre in seguito alle rivelazioni secondo cui la società di consulenza di Kuczynski avrebbe ricevuto pagamenti dalla multinazionale brasiliana Odebrecht. Ventisette su un totale di 130 membri del parlamento avevano dato via libera all'iter durante una speciale sessione. Il presidente, 79 anni, ha respinto tutte le accuse. Per decidere l'impeachment presidenziale era necessaria una maggioranza speciale di 87 voti (su un totale di 130).