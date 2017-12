Ordigno esplode davanti Corte Atene

ATENE, 22 DIC - Una potente esplosione ha danneggiato il complesso dove sorge il tribunale nel centro di Atene, dopo che il Parlamento ieri aveva votato per la repressione dei manifestanti anti-salvataggio che si riuniscono regolarmente all'edificio per cercare di interrompere le aste settimanali di case pignorate. La polizia ha riferito che l'esplosione è avvenuta prima dell'alba dopo alcune telefonate di avvertimento agli uffici di un quotidiano e di un sito di notizie online. La polizia greca sta indagando nella zona di fronte alla Corte d'Appello di Atene per risalire all'ordigno e alla precisa matrice dell'attentato che ha causato molto panico nella folla. Il portavoce della polizia Theodoros Chronopoulos ha detto che una guardia di sicurezza della corte ha riferito di aver visto due uomini, presumibilmente gli autori dell'attacco, lasciare una borsa fuori dall'entrata del tribunale. "Questo tipo di attacchi di solito ha un significato simbolico", ha detto alla tv di stato.