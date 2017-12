Russia: 61% elettori pronti votare Putin

MOSCA, 13 DIC - Vladimir Putin si avvia verso una vittoria a man bassa alle presidenziali russe del prossimo 18 marzo. Secondo un sondaggio del centro demoscopico Levada, il 61% dei russi è pronto a votare per l'attuale leader del Cremlino e la quota sale addirittura al 75% tra coloro che sono sicuri o quasi di recarsi alle urne. Gli altri candidati seguono Putin a notevole distanza: il leader nazionalista del partito liberaldemocratico Vladimir Zhirinovski ha l'8% delle preferenze (10% tra chi intende votare), il comunista Ghennadi Ziuganov il 6% (7% tra chi intende votare), Serghiei Mironov di Russia Giusta il 2%, Grigori Iavlinski l'1% e Ksenia Sobchak un altro 1%. Stando al sondaggio - condotto dall'1 al 5 dicembre su 1.600 persone in 48 regioni della Russia - il 28% dei russi sostiene che andrà sicuramente a votare, il 30% che ci andrà con grande probabilità, il 20% è indeciso e il 19% non intende votare.