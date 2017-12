Israele: morto il rabbino Shteinman

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 DIC - Aharon Leib Shteinman, uno dei maggiori rabbini non hassidici di origine lituana in Israele, è morto la notte scorso a 104 anni a Bnei Barak, sobborgo religioso di Tel Aviv. Shteinman è morto d'infarto dopo che negli ultimi tempi era stato a lungo ricoverato in ospedale. Shteiman aveva preso il posto nel 2012 del precedente capo spirituale della congrega, Rabbi Yosef Shalom Elyashiv, ed era noto come 'Gadol Hador', in ebraico 'leader della sua generazione'. Al suo funerale oggi hanno partecipato migliaia di persone, accorse da tutto il paese alle sue esequie. La polizia ha predisposto ingenti misure di sicurezza. Il presidente israeliano Reuven Rivlin ha definito Shteiman "il capo che ha portato sulle sue spalle il peso esistenziale del popolo ebraico".