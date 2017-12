Ny: attentatore incriminato terrorismo

WASHINGTON, 12 DIC - L'immigrato bengalese Akayed Ullah è stato incriminato per l'attentato di ieri a Manhattan: le accuse sono di terrorismo e possesso illegale di un'arma. Lo rende noto la polizia di New York. Le accuse federali sono attese più tardi. L'immigrato non era nel 'radar' della polizia o dell'Fbi prima che decidesse di entrare in azione ieri, secondo quanto riferito da John Miller, vice commissario per il controterrorismo e l'intelligence a New York