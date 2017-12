Comune sardo annulla concerto a Betlemme

CAGLIARI, 11 DIC - Annullato a Betlemme il tradizionale concerto natalizio per la vita e per la pace, organizzato ormai da 16 anni dal Comune di Castelsardo e dalla Conferenza permanente delle città storiche del Mediterraneo. Il concerto, in programma il 16 dicembre, sarebbe dovuto andare in mondovisione il 25. Lo annuncia lo stesso sindaco del centro turistico del nord Sardegna, Franco Cuccureddu, con un post su Facebook. "Non ci sono le condizioni di sicurezza e abbiamo dovuto prendere questa decisione - spiega all'ANSA il primo cittadino - avevamo tutto pronto per sabato 16, ma dopo lo stop ai mercatini che avrebbero dovuto ospitare gli stand, anche del Comune di Castelsardo accanto a quelli di Lourdes, New York, Colonia e molti altri, abbiamo capito che non c'erano le condizioni per organizzarlo, dopo un periodo ininterrotto dal 2001 al 2015. E dire che sarebbe stato trasmesso in 32 Stati in mondovisione", dice amareggiato Cuccureddu.