May a cittadini Ue, senza voi più poveri

LONDRA, 11 DIC - Una lettera di auguri anticipati di Natale e di buon anno per spiegare ai cittadini dei Paesi Ue residenti nel Regno Unito le intese raggiunte con Bruxelles sui nodi preliminari della Brexit e per rassicurarli ancora una volta sui loro diritti. E' l'iniziativa, rivolta a oltre 3 milioni di 'expats', presa dalla premier Theresa May. Nel testo - reso noto oggi da Downing Street - May torna a elogiare "il contributo" dato da questi tre milioni di persone "all'economia, alla società, alla cultura e alla vita nazionale" britanniche. "Il nostro paese - aggiunge la premier - sarebbe più povero se voi ve ne andaste e io voglio che restiate".