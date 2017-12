Corsica: exit poll, vincono nazionalisti

PARIGI, 10 DIC - Vittoria annunciata, ma di dimensioni straordinarie quella della coalizione nazionalista al ballottaggio per le "territoriali" in Corsica: la coalizione di Simeoni e Talamoni, "Pè a Corsica", ha ottenuto il 56,9% alle elezioni per la scelta dei rappresentanti nella nuova assemblea unica dell'isola. Lo annuncia il primo exit poll Ipsos/Steria per France 3 Corse.