Francia:Republicains scelgono presidente

PARIGI, 10 DIC - Voto on line per 234.556 iscritti al partito dei Republicains, oggi in Francia, per eleggere il nuovo presidente e voltare pagina dopo l'epoca di Sarkozy e Fillon. I militanti sono chiamati a scegliere fra tre candidati, la "fillonista" Florence Portelli, il "juppeista" Mael de Calan e Laurent Wauquiez, partito come sarkozysta ma via via scivolato verso destra. Secondo i sondaggi, quest'ultimo è largamente favorito. Lo scrutinio si concluderà alle 20, i risultati di questo primo turno saranno noti, secondo le istanze del partito, "prima delle 21".