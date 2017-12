Gb: scelto scultore per statua Diana

LONDRA, 10 DIC - William e Harry hanno scelto lo scultore che realizzare la statua di Diana in occasione dei 20 anni dalla morte. Si chiama Ian Rank-Broadley ed è l'autore del ritratto della regina Elisabetta che compare sulle monete britanniche dal 1998. La statua di Lady D dovrà essere pronta entro il 2019 e sarà collocata a Kensington Palace, dove abitava la principessa. "L'opera sarà un tributo duraturo a nostra madre, per ricordarne la vita e celebrare quello che ci ha lasciato", hanno dichiarato i principi in un comunicato.