Gerusalemme, Papa copto non vedrà Pence

ROMA, 9 DIC - Anche il papa copto Tawadros II non incontrerà il vicepresidente Usa Mike Pence durante il viaggio di quest'ultimo in Medio Oriente: lo ha reso noto la Chiesa cristiana copta egiziana in un comunicato, nel quale si afferma che la decisione del presidente Donald Trump su Gerusalemme "non ha preso in considerazione i sentimenti di milioni di arabi". Ieri anche il grande imam della moschea di al-Azhar, sceicco Ahmed al-Tayyib aveva annunciato di non voler incontrare Pence il 20 dicembre, come era previsto.