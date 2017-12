Serbia: Vucic a Mosca per intese energia

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 DIC - Il presidente serbo Aleksandar Vucic firmerà importanti accordi con la Russia, in particolare in campo energetico, nel corso di un visita a Mosca in programma dal 18 al 20 dicembre. "Con il presidente Vladimir Putin parlerò di tanti temi cruciali, ed è prevista la firma di numerosi importanti accordi", ha detto Vucic all'agenzia russa Tass. "Sapete - ha aggiunto - che la Serbia dipende quasi al 100% dal gas russo, e ogni anno il nostro Paese aumenta il consumo di gas nella misura di 300-400 milioni di metri cubi. Spero che porteremo a termine il lavoro su importanti accordi energetici tra Russia e Serbia, e che li firmeremo in presenza del presidente Putin". Secondo il presidente serbo, alte intese con Mosca riguarderanno forniture di armamenti, l'agricoltura, l'innovazione tecnologica.