Sonia Ghandi lascia presidenza partito

NEW DELHI, 9 DIC - Centinaia di persone si sono raccolte oggi fin dal primo mattino, con palloncini colorati e fuochi artificiali, all'esterno della residenza dell'italo-indiana Sonia Gandhi, per festeggiare il suo 71/o compleanno, l'ultimo che, dopo quasi 30 anni, la vedrà alla presidenza del partito del Congresso. Fra i primi ad inviare gli auguri è stato il primo ministro Narendra Modi, suo avversario politico, che in un tweet ha detto fra l'altro: "Prego per la sua salute e una lunga vita". La Gandhi, che è stata, ed è in fondo ancora, una delle donne più potenti del mondo, nel 2013 aveva dichiarato di voler lasciare la vita politica attiva all'orizzonte dei 70 anni. Questo desiderio si è materializzato quest'anno, con l'ingresso nella politica attiva di suo figlio, Rahul, che è vicepresidente del Congresso, ma che a giorni sostituirà, probabilmente per acclamazione, la mamma ai vertici del partito.