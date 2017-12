Iran-Gb: Johnson giunto a Teheran

TEHERAN, 9 DIC - Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, è giunto a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulle relazioni bilaterali, in particolare sui problemi finanziari e bancari. Nel corso degli incontri con le varie autorità, tra cui il ministro degli Esteri, Javad Zarif, si discuterà delle questioni regionali e internazionali tra cui il terrorismo. Durante i colloqui sarà probabilmente discusso anche il caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannico-iraniana detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'. E' la prima visita in Iran di un ministro degli Esteri britannico dal 2015.