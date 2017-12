Nepal: voto, vantaggio alleanze sinistre

KATHMANDU, 9 DIC - L'alleanza di due partiti a denominazione comunista (CPN-ULM e CPN-Maoisti) è in vantaggio in Nepal nello spoglio dei voti delle recenti elezioni parlamentari e provinciali. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times. Nella sua pagina online, il giornale precisa che secondo la Commissione elettorale la coalizione si è già assicurata 19 seggi parlamentari ed è in vantaggio in almeno 81 collegi elettorali. Si deve ricordare che per la Camera 165 membri sono eletti con il sistema maggioritario uninominale in altrettante circoscrizioni, mentre gli altri 110 usciranno da una lista unica nazionale con sistema proporzionale.