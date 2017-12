Molestie: Trump invita a votare Moore

PENSACOLA (FLORIDA), 9 DIC - Donald Trump ha lanciato un invito agli elettori affinché votino per Roy Moore, il candidato repubblicano alle elezioni anticipate in Alabama di martedì prossimo, accusato di molestie sessuali nei confronti di alcuni minorenni in fatti che risalgono agli anni '70 e '80. "Non possiamo permetterci" di far vincere un democratico. "Andate a votare per Roy Moore. Fatelo", è l'appello lanciato dal presidente Usa durante un evento elettorale a Pensacola, in Florida, al confine con l'Alabama. "Non possiamo permetterci, il futuro di questo Paese non può permettersi di perdere questo seggio", ha aggiunto Trump riferendosi al pochissimo distacco (52 a 48) di Moore nei confronti del rivale democratico, Doug Jones. Durante la campagna, il presidente ha preso in giro una delle accusatrici di Moore, Beverly Nelson, ridicolizzando una delle prove usate dalla donna contro il candidato, il libro dell'anno scolastico, in cui compare la firma di Moore.