India: elezioni in Stato natale Modi

NEW DELHI, 9 DIC - E' cominciata oggi nello Stato indiano di Gujarat la prima delle due fasi delle elezioni per il Parlamento locale, un appuntamento che gli analisti considerano molto significativo per misurare la popolarità del primo ministro Narendra Modi, che qui è nato ed ha cominciato la sua carriera politica. Suo principale avversario è Rahul Gandhi, leader del partito del Congresso, che si accinge nei prossimi giorni a sostituire la madre Sonia alla presidenza della storica formazione politica indiana, e che ha stretto nelle scorse settimane alleanze con potenti gruppi locali che rendono l'esito elettorale più incerto. Il voto odierno, e quello del prossimo 14 dicembre, permetteranno di eleggere i 182 membri del Parlamento locale, attualmente saldamente in mano al Bjp, il partito del premier Modi.