Polonia: nuovo premier è Morawiecki

VARSAVIA, 8 DIC - Il presidente polacco Andrzej Duda ha formalmente designato oggi pomeriggio Mateusz Morawiecki quale nuovo presidente del consiglio dei ministri di Polonia. Morawiecki, 49 anni, sostituira' nella carica Beata Szydlo, che ha rassegnato le dimissioni oggi nel corso della stessa cerimonia. "Anche se non e' un momento simpatico vorrei congratularmi con lei per cio' che e' stato realizzato durante oltre due anni del suo governo" ha detto Duda a Szydlo, ricordando il "legame emozionale" che lo unisce alla ex premier (Szydlo e' stato capo della suo campagna elettorale). "Voglio servire al meglio l'economia polacca e rinforzare la posizione internazionale della Polonia" ha detto Morawiecki. Il nuovo premier potrebbe ottenere la fiducia del parlamento martedi prossimo.