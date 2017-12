Due anni per trasferire ambasciata Usa

NEW YORK, 8 DIC - Per trasferire l'ambasciata Usa a Gerusalemme ci vorranno almeno due anni. Lo ha detto il segretario di stato americano, Rex Tillerson, a Parigi per la conferenza sul Libano. Il capo della diplomazia Usa ha anche sottolineato che lo status finale di Gerusalemme sara' definito nei negoziati tra israeliani e palestinesi.