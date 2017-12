Liberia: ballottaggio si farà

IL CAIRO, 8 DIC - E' stato respinto un ricorso che avrebbe potuto bloccare il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Liberia, le quali ora invece potranno svolgersi in una data ancora da precisare. Lo segnalano media locali come il Liberian Observer e internazionali fra cui il sito della Bbc. La Corte Suprema del Paese dell'Africa occidentale ha stabilito che nel primo turno delle elezioni svoltesi il 10 ottobre ci sono state irregolarità e brogli, ma non così gravi da giustificare una ripetizione del voto. Si potrà dunque svolgere la sfida elettorale fra George Weah, l'ex-attaccante del Milan anni Novanta, e il vicepresidente Joseph Boakai. Sarà la stessa corte a indicare la data del ballottaggio. In origine era previsto che per eleggere il successore della presidente Ellen Johnson Sirleaf, nel primo passaggio dei poteri senza traumi da oltre 70 anni, si votasse il 7 novembre.