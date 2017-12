Abu Mazen a Consiglio Ue gennaio

BRUXELLES, 8 DIC - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen (Mahmoud Abbas) parteciperà al prossimo Consiglio degli Esteri Ue a gennaio. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante per la Policia Estera, Federica Mogherini, dopo l'incontro il ministro degli Esteri giordano, Ayman Al Safadi. "Lo ho invitato e lui ha accettato" per "un esercizio simile a quello che faremo lunedì prossimo con il premier israeliano Benjamin Netanyahu" per parlare del processo di pace, ha affermato Mogherini.