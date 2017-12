Libano: Hariri chiede aiuto per economia

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 DIC - Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere l'economia del Paese per far fronte ai problemi creati dalla presenza di 1,5 milioni di rifugiati siriani rispetto ad una popolazione di poco più di 4 milioni. Hariri parlava all'apertura di una riunione del Gruppo di sostegno internazionale al Libano, che si svolge a Parigi con la presenza del presidente francese Emmanuel Macron. "Siamo tutti consapevoli - ha detto Hariri nel suo intervento, di cui il suo ufficio stampa ha diffuso il testo - che la crisi dei rifugiati non si risolverà che con una soluzione politica che garantisca il ritorno di tutti i profughi, nella dignità e nella sicurezza". In attesa di questo, ha aggiunto il premier libanese, "per assorbire questo shock dobbiamo impegnarci in un piano di riabilitazione delle infrastrutture e della nostra economia". "Questo progetto - ha sottolineato Hariri - non potrà realizzarsi senza il vostro aiuto, e quello di tutti gli amici del Libano".