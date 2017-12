Siria: 40 morti in scontri Al Qaida-Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 DIC - Sanguinosi scontri tra qaidisti siriani e loro rivali jihadisti dell'Isis si sono verificati nelle ultime ore nella Siria nord-occidentale, tra Hama e Idlib, secondo quanto riferiscono fonti locali rilanciate da media vicini all'Iran. La tv al Mayadin, che trasmette in arabo da Beirut e che è vicina agli Hezbollah e alla Repubblica islamica, riferisce di "40 miliziani" dell'ala siriana di al Qaida uccisi nelle ultime ore da combattenti dell'Isis. L'emittente cita fonti locali, secondo cui l'Isis è riuscito a tendere un agguato a un raggruppamento di decine di miliziani qaidisti nei pressi di Hawis, al confine tra la regione centrale di Hama e quella nord-occidentale di Idlib. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno.